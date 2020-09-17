Минздрав опроверг сообщения об обязательной вакцинации медиков и педагогов

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко опроверг информацию о том, что медиков и педагогов будут прививать от коронавируса в обязательном порядке, пишет «Интерфакс».

«Вакцинация медработников, педагогического состава и иных граждан, входящих в группу риска, от новой коронавирусной инфекции будет исключительно добровольной. Мы неоднократно это подчёркивали. Обязательная вакцинация не обсуждалась и не обсуждается», — сказал Мурашко.

Сейчас вакцина «Спутник V» официально зарегистрирована в России и проходит 3-й этап клинических испытаний на территории Москвы и Московской области. Каждый седьмой доброволец, привитый российской вакциной от коронавируса, пожаловался на побочные эффекты — мышечные боли, слабость и повышение температуры. Серьёзных побочных эффектов не обнаружено, отметил Минздрав.

По данным опроса ВЦИОМ, больше половины опрошенных россиян не готовы ставить прививку от коронавируса.