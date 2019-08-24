Минздрав опроверг дефицит инсулина в России

Министерство здравоохранения выступило с заявлением, что в России нет нехватки инсулина.

Ранее РБК сообщил, что с начала 2019 года почти 30% тендеров госучреждений на лекарства осталось без заявок. На закупку инсулина было объявлено 2,8 тысячи тендеров, из них сорвалось 692 (25%).

«В связи с публикацией в СМИ Минздрав России отмечает, что дефицит инсулина в Российской Федерации отсутствует, объём производства инсулина полностью покрывает текущую потребность, проблем с закупками препарата нет», — цитирует ТАСС заявление Минздрава.

В ведомстве отметили, что в первом квартале 2019 года в отдельных регионах имели место несостоявшиеся закупки, связанные с некорректным применением заказчиком цены за единицу товара.

Как пишет Znak.com, сейчас Росздравнадзором проводится ежемесячный мониторинг ассортимента и цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты.