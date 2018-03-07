Минздрав обнаружил незаконные свалки на месторождениях ЛУКОЙЛа и «Роснефти»

Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью (ЦСП) Минздрава нашёл на участках ЛУКОЙЛа и «Роснефти» на территориях ХМАО и ЯНАО незаконные свалки неучтённых нефтебуровых отходов, со ссылкой на письмо врио директора ЦСП Оксаны Синицыной руководителю Росприроднадзора Артёму Сидорову пишет РБК.

В 2016 году ЦСП начал выполнение двухлетнего государственного заказа по исследованию экологических и гигиенических условий на нефтяных предприятиях в Западной Сибири. В ходе исследования и вскрылись нарушения, о которых говорится в письме.

На территории месторождений были обнаружены свалки буролитовой смеси — сопутствующего добыче нефти материала, из-за своего канцерогенного воздействия имеющего второй класс опасности. Между тем, отмечает в своём письме Синицына, все отходы проходили в документах местного Росприроднадзора по менее опасным четвёртому и пятому классам. В результате нарушений был нанесён экологический ущерб в размере 500 млрд рублей. В связи с этим автор письма ставит вопрос об увольнении главы Росприроднадзора по ХМАО Романа Мишенина.

В пресс-службе «Роснефти» уже заявили, что буролитовая смесь является не отходом, а продукцией, произведённой из отходов по технологиям, имеющим положительные заключения экологической экспертизы. Кроме того, в пресс-службе подчеркнули, что ЦСП Минздрава «не является органом государственной власти и не уполномочен проводить проверки», а его выводы должны быть оценены компетентными органами экологического надзора. В ЛУКОЙЛе отметили, что свалок на месторождениях компании нет, а все отходы перерабатываются компаниями, «имеющими лицензию на этот вид деятельности».