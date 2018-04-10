Минздрав назвал регионы с самой высокой смертностью

На территории России самые низкие показатели смертности в 2017 году зафиксированы в Ингушетии, Чеченской Республике и Ямало-Ненецком автономном округе, со ссылкой на данные Минздрава пишут «Известия».

Всего снижение показателей смертности было зафиксировано в 79 российских субъектах. Так, в Ингушетии было зарегистрировано 3,2 случая смерти на 1 тысячу населения, в Чечне — 4,6, в Ямало-Ненецком автономном округе — 4,9, в Дагестане — 5,1, в Ханты-Мансийском автономном округе — 6,2.

«Кавказ всегда славился своими долгожителями. Этому способствует и климат, и улучшение качества жизни населения. Не последнюю роль играет совершенствование оказания медицинской помощи», — пояснили в Минздраве.

Наибольшие показатели смертности в прошлом году были в Псковской области, где смертность составила 17,4 случая на 1 тысячу населения, Новгородской (17,1 на тысячу), Тверской (16,9), Тульской (16,5) и Ивановской (15,8) областях. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин пояснил «Известиям», что в его регионе живет много «возрастных» людей. Среди основных причин смерти — сердечно-сосудистые заболевания.

«Чтобы переломить ситуацию, мы внедрили автоматизированную систему скорой медицинской помощи, которая позволила обеспечить контроль доезда бригад на случаи инфарктов и инсультов», — рассказал он.

В конце января глава Министерства здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила, что в 2017 году уровень смертности в стране упал до минимума за последние четверть века. Она сослалась на данные Росстата, по которым смертность в 2017 году составила 2,43 случая на тысячу человек, что на 3,5% меньше показателей 2016 года. Министр сообщала, что в 2017 году средняя продолжительность жизни составила 72,7 года. Она заявила, что перед российским здравоохранением стоит задача увеличить продолжительность жизни россиян до 76 лет к 2024 году, а к 2030 году — войти в список стран, где люди живут более 80 лет.

Ранее Свердловскстат публиковал данные об изменении численности населения в Свердловской области. По информации экспертов, в Нижнем Тагиле за прошлый год население сократилось на 2979 человек.