Минздрав изменил антитабачную концепцию

Министерство здравоохранения России внесло поправки в проект антитабачной концепции на 2017-2022 годы, исключив из документа запрет на продажу сигарет родившимся после 2015 года и конкретные ставки акцизов на сигареты, пишет газета «Известия» со ссылкой на источники в ведомстве и собеседников, знакомых с документом.

Директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава Олег Салагай уточнил, что в новой версии проекта антитабачной концепции ведомство отказалось от конкретных предложений по размеру акцизов.

«Минздрав внёс поправки в проект концепции и в ближайшее время разошлёт новую версию документа в ведомства для нового согласования. Из проекта исчезли самые спорные моменты: о введении запрета на продажу сигарет родившимся после 2015 года, о конкретных ставках акциза в ближайшие годы и о размере налога на розничную торговлю обычными и электронными сигаретами», — говорится в материале газеты.

В документе сохранилось положение о защите от табака родившихся после 2015 года, «но лишь в декларативной форме: обеспечение условий, при которых доступ к табачной продукции для нового поколения на протяжении всей их жизни будет невозможен».

Минздрав также скорректировал часть концепции, которая касается увеличения налоговой нагрузки на табачные компании. Так, в документе остались слова о необходимости «поэтапного, непрерывного повышения ставок акцизов на табачные изделия до среднего уровня налогообложения среди стран европейского региона», но при этом график изменения и размер ставок акцизов из документа исключили.

Ранее Минздрав сообщил о ряде мер, планируемых в рамках проекта антитабачной концепции до 2022 года. Было предложено приравнять электронные сигареты к обычным и расширить перечень мест, где будет запрещено курение. Министерство также выступало с инициативой ограничить доступ к табачным изделиям для родившихся после 2015 года (и после достижения ими совершеннолетия). Вместе с тем Минюст тогда заявил, что последнее предложение противоречит Конституции.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Известия»