Минздрав допустил возможность возвращения в аэропорты курилок

После встречи представителей «Единой России» с главой Минздрава Вероникой Скворцовой ведомство решило изучить законопроект о возвращении курилок в аэропорты, пишет РИА Новости.

«Категорического отказа поддержать мою инициативу от министра здравоохранения я не услышал. Вероника Игоревна Скворцова пообещала внимательно изучить доводы, приведённые в законопроекте, поэтому надеюсь, что мы найдём точки соприкосновения», — заявил автор законопроекта Сергей Боярский.

Парламентарий отметил, что уже разработал поправки в антитабачный закон и внёс их на рассмотрение нижней палаты. Он уверен, что смягчение запрета поможет решить проблему, а значит, сделает воздух в аэропортах чище.

«Убеждён, что возврат курительных кабин в стерильные зоны аэропортов станет шагом вперёд в деле обеспечения защиты окружающих от вдыхания вторичного табачного дыма», — сказал Боярский.

По словам депутата, его инициативу поддерживают такие аэропорты, как Шереметьево, Внуково, Пулково.

Антитабачный закон работает уже пять лет. Он запрещает курить возле образовательных учреждений, спортивных и медицинских организаций. Потребители табака обязаны отходить на 15 м от дверей вокзалов, станций метро и аэропортов. Также запрещено курить на лестничных площадках, в кафе, самолётах и поездах. В прошлом году, по официальным данным, курильщики нарушили закон минимум 400 тысяч раз и заплатили более 200 млн рублей административных штрафов.