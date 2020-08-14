Минздрав Беларуси призвал «остановить раскручивание спирали насилия»

Минздрав Беларуси призвал прекратить насилие на акциях протеста, обращение опубликовано в телеграм-канале ведомства.

«Мы хотим, чтобы в стране вновь звучал детский смех, а не вой сирен и гудков, звуки взрывов, мы хотим чувствовать атмосферу радости и спокойствия. Мы обращаемся ко всем соотечественникам: остановите раскручивание спирали насилия на улицах наших городов, не надо провоцировать друг друга!» — сказано в тексте заявления.

Ранее, 13 августа, глава МВД Беларуси Юрий Караев извинился «за травмы случайных людей на протестах, попавших под раздачу».

Белорусская милиция жёстко разгоняет протестные акции, начавшиеся после выборов президента 9 августа: силовики применяют дубинки, водомёты, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

По данным МВД, за время протестов задержаны 6700 человек, по данным Минздрава, не менее 250 человек попали в больницы.