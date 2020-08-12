Минздрав анонсировал выпуск специального приложения для тех, кто сделал прививку от коронавируса

В России создадут приложение для отслеживания самочувствия пациентов, сделавших прививку от коронавируса, заявил «Интерфаксу» министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Идёт сейчас работа над мобильным приложением для того, чтобы было проще сообщить о каких-то своих ощущениях», — рассказал глава Минздрава.

Накануне сообщалось, что в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса — «Спутник V». Её разработал Центр эпидемиологии имени Гамалеи совместно с Министерством обороны. Президент России Владимир Путин заявил, что прививку сделала себе одна из его дочерей.

Ассоциация организаций клинических исследований призывала Минздрав не спешить с регистрацией, поскольку третья фаза клинических испытаний ещё не завершена — фармкомпании считают, что это лишь «подвергнет ненужной опасности конечных потребителей вакцины».