Минздрав анонсировал новую систему стимулирующих выплат медикам

Министр здравоохранения Михаил Мурашко во время видеоконференции с депутатами Госдумы заявил, что ведомство готовит документы для изменения системы стимулирующих выплат медицинскому персоналу, работающему с пациентами, больными коронавиурсом, пишут «Ведомости».

По словам министра, с просьбами пересмотреть существующий порядок начисления стимулирующих выплат неоднократно обращались сами медики, считающие, что премии нужно распределять в зависимости от отработанного времени, так что ведомство проработало переход на новую систему.

С предложением изменить систему стимулирующих выплат медработникам, работающих с пациентами с коронавирусом, на более справедливую в конце сентября выступила вице-премьер Татьяна Голикова. В частности, она предложила платить больше ранее утвержденных 80 тысяч рублей тем медикам, кто отработал больше 21 смены, и установить такой порядок до конца 2020 года. Она также отметила, что в 2021 году вопрос о дополнительной оплате труда медиков будет рассмотрен, исходя из эпидемиологической ситуации.

Напомним, стимулирующие выплаты для врачей и медперсонала, работающего с пациентами, больными коронавирусом, утвердил в апреле президент России Владимир Путин: врачи стационаров должны получать выплату в размере 80 тысяч рублей в месяц, средний медперсонал – 50 тысяч рублей, младший – по 25 тысяч рублей. Врачи скорой помощи должны получать выплату в размере 50 тысяч рублей в месяц, водители скорой, средний и младший медперсонал – по 25 тысяч рублей. Выплаты были рассчитаны на три месяца, до августа, позже премьер-министр Михаил Мишустин продлил действие этой меры, а на продолжение выплат в сентябре были выделены дополнительные 22 млрд рублей.