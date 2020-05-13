Минздрав анонсировал начало клинических испытаний препаратов от коронавируса в июле

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил ТАСС, что уже в июле планируется начать клинические испытания вакцины от коронавируса. Он также рассчитывает, что первые лекарства появятся ближе к концу того же месяца.

«Сегодня мы видим неплохие результаты по препаратам, которые, думаю, в ближайшие несколько недель выйдут в клиническую практику. Они реально меняют картину заболевания, и одни из них заменяют иностранные препараты. Один из препаратов обладает в том числе противовирусной активностью», — сказал Мурашко.

На сегодня в России выявлено свыше 242 тысяч заражённых коронавирусом. По официальным данным, умерли 2212 человек, выздоровели 48 003. Россия в числе других стран работает над созданием вакцины, девять отечественных разработок Всемирная организация здравоохранения включила в список перспективных.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».