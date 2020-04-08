Минюст зарегистрировал партию владельца Faberlic

Минюст зарегистрировал партию «Новые люди» владельца Faberlic Алексея Нечаева, пишет «Интерфакс».

«Теперь мы можем развернуть полноценную работу в регионах — нам предстоит развитие региональных отделений партии. Это непростая задача в сегодняшней ситуации», — заявил сооснователь политической организации Александр Даванков.

Съезд «Новых людей» запланирован на июнь. Учредительный съезд партии прошёл в Москве 1 марта, её председателем избрана глава Лиги независимых предпринимателей Ирэна Лукиянова. На учредительном съезде было принято решение о создании 55 региональных отделений партии — от Санкт-Петербурга до Камчатки.

Кроме того, Минюст зарегистрировал партию «Зелёная альтернатива». Ранее сообщалось о регистрации «Партии прямой демократии», основателем которой является создатель игры World of Tanks Вячеслав Макаров, а также о регистрации партии «За правду» Захара Прилепина. Все эти партии стали появляться в конце прошлого года друг за другом. О желании создать свою партию также заявляли экс-депутат Госдумы от фракции ЛДПР Роман Худяков и активист «Открытой России», депутат Липецкого облсовета Олег Хомутинников. Одной из последних свои политические амбиции обозначила певица Валерия, которая, по словам её мужа Иосифа Пригожина, намерена создать партию «Сильные женщины». О регистрации этих партий пока нет официальных данных.