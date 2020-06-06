Минюст: Введённые в связи с угрозой распространения коронавируса ограничения не нарушают прав граждан

Министерство юстиции опубликовало на своём сайте официальное заявление, в котором сообщается, что ограничения, введённые в России из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, не нарушают права и интересы граждан страны. В ведомстве добавили, что нормы российского законодательства позволяют субъектам РФ устанавливать режим повышенной готовности и вводить обязательные правила поведения, пока он действует.

«В результате проведённого исследования Минюст России считает, что меры, введённые на территории РФ, приняты в пределах компетенции соответствующих органов власти, безусловно отвечают конституционным целям охраны жизни и здоровья граждан, соразмерны угрозе распространения эпидемии на территории РФ», — сообщается на сайте министерства.

Минюст считает, что принимаемые меры предопределяются степенью угрозы на территории каждого субъекта. При их введении были соблюдены требования соразмерности и обоснованности ограничений прав и свобод. Они сопровождаются «полномасштабной государственной поддержкой наиболее уязвимых сфер экономики, а также материальной поддержкой широких категорий граждан».

«Рассматриваемые меры носят исключительно временный характер и регулярно пересматриваются на предмет соответствия текущей ситуации. Постепенные ослабления ограничений в связи с улучшением эпидемиологической обстановки подтверждают, что целью данных мер была именно защита здоровья людей, а не произвольное вмешательство в их личную жизнь», — заключили в министерстве.

В Минюсте добавили, что комплекс принятых в России мер соответствует мировому опыту, отметив, что иностранные суды признали ограничения на территории других государств правомерными.

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