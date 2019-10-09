Минюст внесёт коррективы в закон об алиментах

Министерство юстиции РФ заявило о разработке законопроекта, благодаря которому злостные неплательщики алиментов не смогут избежать уголовной ответственности, делая нерегулярные небольшие выплаты.

«Принятие законопроекта позволит обеспечить защиту прав и законных интересов несовершеннолетних детей либо нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста», — заявили в ведомстве.

Как пишет РИА Новости, законопроект также направлен на повышение оперативности принудительного исполнения судебных актов.

В настоящее время в случае неуплаты алиментов действует статья 157 УК РФ. Она предусматривает уголовную ответственность за повторную невыплату алиментов без уважительных причин.