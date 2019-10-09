Минюст внесёт коррективы в закон об алиментах

Министерство юстиции РФ заявило о разработке законопроекта, благодаря которому злостные неплательщики алиментов не смогут избежать уголовной ответственности, делая нерегулярные небольшие выплаты.
«Принятие законопроекта позволит обеспечить защиту прав и законных интересов несовершеннолетних детей либо нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста», — заявили в ведомстве.
Как пишет РИА Новости, законопроект также направлен на повышение оперативности принудительного исполнения судебных актов.
В настоящее время в случае неуплаты алиментов действует статья 157 УК РФ. Она предусматривает уголовную ответственность за повторную невыплату алиментов без уважительных причин.
«При этом в возбуждении уголовного дела может быть отказано в связи с осуществлением должниками без уважительных причин нерегулярных и несущественных выплат, размер которых значительно ниже установленного исполнительным документом. Законопроект направлен на исключение такой возможности уклонения от уголовной ответственности», — пояснили в пресс-службе министерства.