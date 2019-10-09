Минюст включил Фонд борьбы с коррупцией в список иностранных агентов

Министерство юстиции объявило о включении Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, сообщается на сайте ведомства.

«Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведённого Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за её деятельностью», — говорится в сообщении министерства.

Ранее, в мае 2018 года, правительство России предложило ввести ряд запретов на участие в антикоррупционной экспертизе для НКО-иноагентов. Поправки относились к статье 5 действующего федерального закона «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».

Согласно проекту закона, «не допускается участие в проведении независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов): граждан, имеющих неснятую или непогашенную судимость; граждан, уволенных в связи с утратой доверия».