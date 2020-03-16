Минюст России выступил против выплаты компенсаций жертвам домашнего насилия

Россия направила в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) последние возражения перед рассмотрением жалоб четырёх россиянок, обвинивших власти в неспособности защитить их от домашнего насилия и в дискриминации, пишет «Коммерсантъ».

Уполномоченный России при ЕСПЧ, замминистра юстиции Михаил Гальперин указывает в документе, что, согласно статье 3 Конвенции о защите прав и свобод человека (запрещение пыток), государство не может быть ответственным за ситуации заявительниц, поскольку «страдания и травмы причинялись им в результате действий частных лиц (а не должностными лицами)». Гальперин также прокомментировал требование искалеченной Маргариты Грачёвой, призвавшей государство возместить расходы на лечение: замминистра юстиции считает, что пострадавшим не может быть выплачена компенсация материального вреда, так как вред им был причинён частным лицом.

В заявлении Гальперина также сказано, что россиянки «не имеют права оспаривать законность действий или бездействия полиции в ходе расследования в связи с привлечением к административной ответственности предполагаемого обидчика». Гальперин указал, что КоАП позволяет им подать соответствующий административный иск.

В октябре 2019 года Михаил Гальперин направил в ЕСПЧ ответы на вопросы в связи с жалобами четырёх россиянок на домашнее насилие. В ответе говорилось, что феномен домашнего насилия широко распространён по всему миру, но «масштаб проблемы насилия в семье и дома, а также серьёзность и масштаб его дискриминационного влияния на женщин в России достаточно преувеличены». Спустя время в Минюсте поддержали законопроект о профилактике семейно-бытового насилия.