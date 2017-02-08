Минюст разработал механизм получения пенсии по потере кормильца для детей-сирот
Новый механизм, разработанный Минюстом, позволит детям-сиротам, родители которых пропали, но не признаны умершими, получить пенсию по потере кормильца, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вице-премьера Ольги Голодец. Ранее Минюст России сообщил о намерении разрешить судебным приставам закрывать исполнительные производства об алиментах в случае, если год поисков должника не дал результатов.
«Здесь предлагается механизм, который позволяет детям-сиротам, родители которых пропали, но не признаны умершими, получить пенсию по потере кормильца», — пояснили в пресс-службе Голодец.
Также представители вице-премьера объяснили необходимость поисков в течение года.
«Годовой срок надо рассматривать не сам по себе, а исключительно в увязке с формулировкой "все возможные меры по обнаружению места нахождения исчерпаны"», — уточнил собеседник агентства.
В пресс-службе также пояснили, что после того, как год прошёл, а меры исчерпаны, законный представитель несовершеннолетнего обращается в суд, получает решение о признании родителей безвестно отсутствующими, что ведёт к назначению пенсии по потере кормильца.
Агентство новостей «Между строк»
Фото: РИА Новости