Минюст разработал механизм получения пенсии по потере кормильца для детей-сирот

Новый механизм, разработанный Минюстом, позволит детям-сиротам, родители которых пропали, но не признаны умершими, получить пенсию по потере кормильца, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вице-премьера Ольги Голодец. Ранее Минюст России сообщил о намерении разрешить судебным приставам закрывать исполнительные производства об алиментах в случае, если год поисков должника не дал результатов.

«Здесь предлагается механизм, который позволяет детям-сиротам, родители которых пропали, но не признаны умершими, получить пенсию по потере кормильца», — пояснили в пресс-службе Голодец.

Также представители вице-премьера объяснили необходимость поисков в течение года.

«Годовой срок надо рассматривать не сам по себе, а исключительно в увязке с формулировкой "все возможные меры по обнаружению места нахождения исчерпаны"», — уточнил собеседник агентства.

В пресс-службе также пояснили, что после того, как год прошёл, а меры исчерпаны, законный представитель несовершеннолетнего обращается в суд, получает решение о признании родителей безвестно отсутствующими, что ведёт к назначению пенсии по потере кормильца.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: РИА Новости