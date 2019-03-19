Минюст предложил увеличить штрафы для заключённых за нарушения режима

Министерство юстиции предложило увеличить штрафы для осуждённых, которые злостно нарушают режим исправительных учреждений, сообщается на сайте ведомства. Минюст уже начал готовить соответствующие поправки в Уголовно-исполнительный кодекс.

Сейчас такой штраф составляет 200 рублей, он не менялся с 2004 года. В министерстве считают, что штрафы следует увеличить с учётом инфляции — до 500–700 рублей. В законопроект также войдёт предложение переводить нарушителей в одиночные камеры не только в колониях особого режима, но и в тюрьмах.

Поправки в ведомстве готовят в порядке реализации Концепции развития уголовно-исполнительной системы до 2020 года.

Ранее, в феврале, Госдума приняла в первом чтении законопроект о возможности использовать труд осуждённых за пределами колоний-поселений и исправительных центров. Предполагается, что частные и государственные предприятия будут заключать договоры с колонией в пределах региона, после чего заключённых будут отправлять туда на работы.