Минюст предложил убрать из российских городов все колонии и СИЗО

Министерство юстиции России разрабатывает пилотный проект, в котором планируется убрать из российских городов все СИЗО и исправительные колонии, сообщил «России 24» министр юстиции Константин Чуйченко.

«Сейчас готовятся изменения в концепцию развития ФСИН. Суть этих изменений заключается в том, что нужно выносить из городов и населённых пунктов эти учреждения», — сказал Чуйченко.

По словам министра, система ФСИН должна «получить определённое преображение», для этого хотят скрыть от людей «действительность, связанную с лишением свободы». Для заключённых предлагается предусмотреть «отдельные площадки». Также Чуйченко отметил, что ФСИН должна стать более гуманной — в центре внимания должен быть человек, несмотря на то что он совершил преступление. При этом нужно больше внимания уделять профилактике и работе с людьми, чтобы после освобождения они могли вернуться к нормальной жизни, цитирует министра ТАСС.