Минюст предложил поправки в УК в связи с нападениями несовершеннолетних

Министерство юстиции предлагает ввести уголовную ответственность за склонение несовершеннолетних к действиям, опасным для жизни окружающих, в том числе через интернет, пишет «Интерфакс».

«Имеются случаи нападения подростков на учителей и одноклассников, а также детей младшего школьного возраста, которым предшествовали призывы к совершению таких действий, распространяемые в сети Интернет», — подчёркивает ведомство.

Предлагается предусмотреть уголовную ответственность за склонение или вовлечение несовершеннолетнего в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для жизни или здоровья окружающих. Кроме того, к ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни и здоровья, предлагается привлекать с 16, а не с 18 лет.

Напомним, 17 октября в политехническом колледже в Керчи произошло массовое убийство. Студент четвёртого курса Владислав Росляков устроил в учебном заведении стрельбу из помпового ружья и подорвал самодельное взрывное устройство, начинённое гвоздями и болтами. После атаки 18-летний юноша совершил самоубийство в библиотеке колледжа. Жертвами стрелка стали 20 человек.

СКР назначил посмертную психиатрическую экспертизу виновнику трагедии.