Минюст предложил досрочно освобождать из колоний беременных женщин

Министерство юстиции разработало законопроект, позволяющий освобождать раньше срока осуждённых беременных женщин и женщин, у которых есть дети до трёх лет, живущие в домах ребёнка при колониях. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В случае принятия законопроекта женщины смогут освободиться условно-досрочно, отбыв четверть срока наказания, назначенного за преступление небольшой тяжести. Минюст предлагает заменять неотбытый срок на более мягкое наказание.

Сейчас осуждённые за преступления небольшой тяжести могут рассчитывать на условно-досрочное освобождение, отбыв не менее одной трети срока наказания.

По данным ФСИН на 1 октября 2018 года, в колониях России находились 37 тысяч женщин. В 13 домах ребёнка при колониях проживали 478 детей в возрасте до трёх лет. Ежегодно в российские колонии попадают 1,5–1,7 тысячи беременных женщин.