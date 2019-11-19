Минюст предложил дать судебным приставам доступ к мобильным данным россиян

Министерство юстиции России разработало законопроект, обязывающий операторов связи предоставлять судебным приставам информацию о телефонных разговорах и сообщениях своих клиентов, пишут «Коммерсантъ» и РБК.

Минюст предлагает дать приставам такое право, чтобы те могли контролировать, как часто коллекторы звонят или пишут должникам. В пояснительной записке к проекту сказано, что операторы связи часто отказываются предоставить приставам необходимую информацию. Представитель «Транстелекома» отметил, что даже после внесения изменений приставы будут должны получать судебные акты.

Минюст также прописал в проекте, что приставы могут требовать информацию из бюро кредитных историй для контроля за работой коллекторов. Сейчас приставы имеют право получать такую информацию, но в законе «О кредитных историях» не прописано, на основании чего они могут так делать.