Минюст предложил дать ФСИН полномочия по подготовке кадров для иностранных государств

Минюст предложил наделить Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН) полномочиями по подготовке кадров для уголовно-исполнительных служб иностранных государств, пишет «Дождь». Ведомство разработало соответствующий проект указа. Согласно документу, обучение должно проходить в образовательных организациях, подведомственных ФСИН.

В Минюсте рассказали, что указ предлагает изменения, которые помогут реализовать в системе профессионального образования ФСИН «положения международных соглашений РФ по вопросам сотрудничества в области образования и оказания помощи в подготовке квалифицированных кадров для пенитенциарных служб иностранных государств».