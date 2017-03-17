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17 Мар 2017 16:27 | Метки: Новости

Минюст попросил Верховый суд запретить в России «Свидетелей Иеговы»

Министерство юстиции подало в Верховный суд иск о запрете в России организации «Свидетели Иеговы» после выявленных в ходе проверки нарушений антиэкстремистского законодательства. Об этом со ссылкой на пресс-службу министерства пишет «Интерфакс».

«Минюстом России в период с 8 по 27 февраля 2017 года проведена внеплановая документарная проверка соответствия деятельности религиозной организации "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" заявленным в её уставе целям и задачам», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным Минюста, «деятельность организации осуществляется с нарушениями уставных целей и задач, а также действующего законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности».

«В связи с этим в Верховный Суд Российской Федерации 15 марта 2017 года Минюстом России подано административное исковое заявление», – указывается в сообщении.

Дата рассмотрения иска министерства пока не назначена. В свою очередь, в организации заявили, что пока не получали из суда никаких документов, но считают, что «если иск будет удовлетворен, то это повлечёт за собой катастрофические последствия для свободы вероисповедания в России».

«Экстремизм глубоко чужд основанным на Библии убеждениям и морали "Свидетелей Иеговы". Преследование мирных верующих по антиэкстремистскому законодательству строится на откровенных фальсификациях, непрофессионализме отдельных "экспертов" и, как результат, на судебных ошибках», – заявляют в организации.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: ТАСС

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