Минюст поддержал закон о домашнем насилии

Министерство юстиции направило официальное письмо родственникам жертв домашнего насилия, которые просили проверить замглавы ведомства Михаила Гальперина на профпригодность, пишет «Коммерсантъ». Заместитель министра ранее заявлял, что проблема домашнего насилия в стране «достаточно преувеличена».

Руководитель аппарата уполномоченного России при ЕСПЧ Андрей Фёдоров не указал в письме, была ли проведена проверка в отношении Гальперина — он пояснил, что ответ, направленный Гальпериным в ЕСПЧ, «является состязательным документом, подчинённым определённым требованиям Конвенции о защите прав человека». В письме указано, что «серьёзная проблема насилия является общей для многих стран, в том числе актуальна для Российской Федерации», а государство обязано обеспечить защиту жертв вне зависимости от их пола. Фёдоров подчеркнул, что Минюст «полностью поддерживает» законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, не уточнив, о какой версии документа идёт речь.

В ноябре родственники четырёх россиянок, погибших от домашнего насилия, потребовали провести служебную проверку в отношении Гальперина. Поводом стал ответ, который Минюст направил в ЕСПЧ: ведомство указало, что масштабы домашнего насилия в России, а также «серьёзность его дискриминационного воздействия» на женщин «достаточно преувеличены». Позже в ведомстве заявили, что письмо было неправильно переведено, однако верный перевод не предоставили. Также Минюст ответил, что публикация «искажает суть заявленной в Европейском суде по правам человека позиции властей Российской Федерации и содержит вырванные из контекста заявления».