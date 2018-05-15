Минюст передаст ФСИН право признавать иностранных граждан нежелательными

Министерство юстиции России планирует передать ФСИН право принимать решение о нежелательности пребывания иностранцев с судимостью на территории России, сообщается на сайте ведомства.

Сейчас решение о нежелательности иностранного гражданина, находящегося в местах лишения свободы, принимает Минюст, а решение не разрешать иностранному гражданину въезд в Россию при наличии у него судимости принимает ФСИН.

«Таким образом, в отношении одной и той же категории граждан предполагается вынесение решения как о неразрешении въезда, так и о нежелательности», — отмечает Минюст.

Кроме того, подготовкой материалов в Минюст о нежелательности людей, освобождаемых из мест лишения свободы, занимается ФСИН, подчёркивает министерство.

К своему сообщению Минюст прикрепил ссылки на три документа, которые должны утвердить новые правила и которые размещены на портале проектов нормативных актов, — это проекты федерального закона, указа президента, а также постановления правительства. Планируемый срок вступления в силу новых правил — январь 2020 года, говорится в материалах, размещённых на портале.