Минюст направил в правительство законопроект об ответственности за нарушение карантина

Министерство юстиции РФ направило в правительство законопроект об ответственности за нарушение правил карантина, подготовленный во исполнение перечня поручений правительства РФ от 15 марта 2020 года. Предполагается, что соответствующие поправки будут внесены в КоАП.

«Минюстом России подготовлен и направлен в правительство РФ проект федерального закона "О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях" в целях обеспечения неукоснительного соблюдения законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период осуществления ограничительных мероприятий», — рассказали ТАСС в пресс-службе ведомства. При этом размер предлагаемых санкций к нарушителям карантина в Минюсте не обозначили.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова попросила премьер-министра Михаила Мишустина ускорить выполнение поручения по усилению административной ответственности за нарушение правил карантина.