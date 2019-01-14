Минюст начал внеплановую проверку «Мемориала»

Министерство юстиции начало внеплановую проверку научно-информационного и просветительского центра «Мемориал», сообщается на сайте организации.

Проверка, как рассказали в «Мемориале», проводится по поручению департамента по делам НКО Минюста «с целью проверки информации, полученной от государственного органа». О какой конкретно информации идёт речь, не уточняется.

В уведомлении о проверке говорится, что Минюст проверит работу центра «Мемориал» в качестве НКО-иноагента, «не подавшей заявление о включении её в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента».

«Мемориал» включили в список иностранных агентов в октябре 2016 года. Центр оспаривал это решение в суде, однако оно осталось в силе. В середине декабря Минюст сообщил о планах провести проверку движения Льва Пономарёва «За права человека», ведомство также планировало начать её 14 января.