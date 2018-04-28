Минуту рекламы в трансляциях ЧМ-2018 оценили в 7,5 млн рублей

Специализирующаяся на спортивном маркетинге компания «Телеспорт» сделала рекламодателям и их агентствам предложение по размещению рекламы в трансляциях чемпионата мира по футболу в России, пишет РБК. Базовую стоимость минуты рекламы на Первом канале и «России 1» во время ЧМ компания оценила в 7,5 млн рублей.

Как уточнила замгендиректора по продажам «Телеспорта» Эрика Сурикова, конкретные расценки различаются в зависимости от объёма размещения, статуса рекламодателя, выбора опций — классическая реклама или спонсорская заставка, позиционирование в блоке. Во время чемпионата мира в Бразилии в 2014 году базовая стоимость одной минуты на Первом канале и «России 1» была равна 7,538 млн рублей с НДС.

Матчи чемпионата (64 игры) покажут Первый канал, ВГТРК и «Матч ТВ». По словам источника «Коммерсанта» в Российском футбольном союзе, телекомпании заплатили за права на трансляцию около $32–33 млн. Изначально стоимость прав на показ чемпионата мира оценивалась в $35–40 млн. Первую игру будет транслировать Первый канал, а финал — ВГТРК. Матчи будут проходить с 14 июня по 15 июля.