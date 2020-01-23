Минтруд сократит список мест для прохождения альтернативной службы

В России предложено сократить число профессий и должностей для прохождения альтернативной гражданской службы (АГС), со ссылкой на проект приказа Минтруда, который опубликован на портале нормотворческих инициатив, пишет «Парламентская газета».

В документе на 2020 год значатся 120 профессий и видов должностей для прохождения АГС вместо 140, которые значились в приказе, принятом годом ранее. Если обновлённый список утвердят, для АГС в России в наступившем году не будет лифтёров, аккумуляторщиков, горничных, радиотехников, пилотов, экономистов, электроников и представителей других профессий. Впрочем, в списке появятся такие виды работ и должностей, как курьер, зверовод, пожарный, установщик декораций, аккомпаниатор, ветеринарный врач. Кроме того, незначительно (с 639 до 622) сокращается список организаций, где можно пройти АГС. В то же время будет увеличена общая потребность в «альтернативщиках»: вместо 3215 речь идёт о 3416.

Право граждан России призывного возраста на несение альтернативной гражданской службы закреплено в статье 59 Конституции РФ и федеральном законе «Об альтернативной гражданской службе» (№ 113-ФЗ от 25.07.2002). Гражданин может выбрать АГС вместо прохождения срочной службы в войсках, если несение военной службы противоречит его убеждениям или вероисповеданию. Кроме того, замена воинской службы на АГС может произойти, если призывник относится к коренному малочисленному народу, ведёт традиционный образ жизни, осуществляет традиционное хозяйствование и занимается традиционными промыслами.

Перечень видов работ, профессий и должностей, на которых могут быть заняты граждане, проходящие АГС, обновляется ежегодно. В 2018 году в нём значилось 114 позиций, в 2017 году — только 104, а, например, в 2015-м — 126.