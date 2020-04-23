Минтруд рекомендовал закрыть на карантин все интернаты и дома престарелых

Заместитель главы Министерства труда Ольга Баталина рекомендовала закрыть на полный карантин все интернаты и дома престарелых в России, пишет ТАСС.

«Мы направили телеграмму во все регионы с рекомендацией закрыть на полный карантин стационарные организации вместе с сотрудниками этих организаций. <...> Сейчас такой процесс идёт, формируются сменные бригады на 14 дней из сотрудников этих организаций», — сказала замминистра.

По её словам, стационарные учреждения для пожилых людей полностью закрыты на карантин в 29 регионах, частично — в 46. В настоящее время коронавирусная инфекция диагностирована у 457 человек из 16 домов престарелых, психоневрологических и других интернатов. Всего случаи заболевания выявлены в семи российских регионах.

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