Минтруд разъяснил условия нерабочей недели для работодателей и наёмных работников

Министерство труда и социальной защиты РФ выступило с разъяснениями условий прохождения нерабочей недели для работников российских предприятий, пишет РИА Новости.

В ведомстве отметили, что появление нерабочих дней в конце марта — начале апреля не служит основанием для снижения зарплат, однако речь не идёт и об оплате в повышенном размере, поскольку предстоящие с 30 марта по 3 апреля нерабочие дни не относятся ни к выходным, ни к нерабочим праздничным дням. В заявлении подчёркивается, что нерабочие дни не будут учтены, если сотрудник находится в отпуске — то есть продлить отпуск на пять дней в связи с объявленной нерабочей неделей не получится.

В ведомстве также уточнили, каких работодателей не затронет режим нерабочей недели — это все предприятия и организации жизнеобеспечения, а также аптеки, продуктовые магазины, банки и транспорт. Кроме того, работать продолжат сотрудники Пенсионного фонда России, Фонда социального страхования и Фонда обязательного медстрахования. Другие государственные и муниципальные служащие будут работать по решению руководителей.

Напомним, Владимир Путин 25 марта в обращении к россиянам объявил, что следующая неделя в стране будет «нерабочей с сохранением заработной платы». По его словам, длинные выходные позволят замедлить распространение новой коронавирусной инфекции в России.

По данным на 26 марта, в России зафиксировали 840 случаев заражения коронавирусом, 546 из них — в столице. Выздоровели 38 человек, двое скончались.

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