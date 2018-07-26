Минтруд предложил ввести уголовную ответственность за увольнение сотрудников предпенсионного возраста

Министерство труда и социальной защиты РФ подготовило документ с предложениями проработки вопроса об усилении ответственности работодателей — вплоть до уголовной — за увольнение сотрудников предпенсионного возраста, пишут «Ведомости».

Минтруд предлагает в течение всего «переходного периода» пенсионной реформы — с 2019 по 2034 год — проводить целевые проверки для выявления нарушений трудовых прав людей в предпенсионном возрасте. Также ведомство планирует обязать бизнес отчитываться о причинах увольнения граждан предпенсионного возраста в случае увольнения по соглашению сторон или по инициативе работодателя. Службы занятости хотят обязать отчитываться о подобных инцидентах государственную инспекцию по труду, которая должна будет помочь таким гражданам в дальнейшем трудоустройстве.

По мнению опрошенных газетой экспертов, Минтруд пытается смягчить последствия пенсионной реформы, однако в то же время перекладывает ответственность за неё на работодателей. Это может привести к тому, что компании станут заранее увольнять работников, пока они не окажутся у «красной линии», либо вообще не брать на работу людей старше 45 лет.

Ранее Минтруд анонсировал другой метод защиты граждан предпенсионного возраста — ведомство намерено запустить масштабную программу переквалификации граждан.

Напомним, 19 июля Госдума в первом чтении приняла законопроект о повышении пенсионного возраста в России. Документ поддержали 328 парламентариев, против проголосовали 104. Согласно законопроекту о повышении пенсионного возраста в России, женщины будут выходить на пенсию в 63 года вместо нынешних 55 лет, а мужчины — в 65 лет вместо 60.