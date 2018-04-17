Минтруд предложил увеличить максимальное пособие по безработице

Министерство труда и социальной защиты предлагает довести максимальный размер пособия по безработице до прожиточного минимума трудоспособного населения, сообщает пресс-служба ведомства.

При этом минимальную величину пособия предполагается установить до 30% от максимальной. Как указывает Минтруд, реализовать данную инициативу возможно за счёт изменения порядка и условий выплаты пособия. Так, россиян смогут избавить от предоставления справки о среднем заработке за последние три месяца по последнему месту работы. Однако для стимулирования безработных к активному поиску работы предлагается установить один период выплаты пособия.

Проект нового федерального закона уже размещён для общественного обсуждения.

С 1 мая 2018 года прожиточный минимум трудоспособного человека уравняют с минимальным размером оплаты труда (МРОТ), он составит 11 163 рубля.

Ранее сообщалось, что численность безработных возвращается к докризисным уровням. Так, в 2017 году она составила 4 млн человек. Однако численность трудоспособного населения за год сократилась на 1 млн человек и составила порядка 83 млн человек.