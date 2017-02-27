Минтруд предложил продлить программу маткапитала на пять лет

Министерство труда предложило продлить на пять лет – до 2023 года – программу материнского капитала. Об этом заявил глава Минтруда Максим Топилин, передаёт ТАСС. По его словам, министерство уже выдвигало данное предложение правительству.

«Просто дадим ряд поручений. Дальше работаем, прорабатывается это всё», – заявил Топилин.

Напомним, действие программы материнского капитала заканчивается в 2018 году.

Материнский капитал выплачивают семье, где родился или усыновлён второй ребёнок. Программа по выплате действует с 2007 года. Тогда размер выплаты составлял 250 тысяч рублей. Затем сумма ежегодно увеличивалась, а в 2015 году она достигла 453 тысяч рублей и была заморожена.

Индексация материнского капитала производилась с учётом инфляции.

В декабре 2016 года президент России Владимир Путин подписал закон, который замораживает индексацию материнского капитала до 1 января 2020 года. В пояснительной записке Министерства труда указано, что отказ от индексации связан с финансово-экономической ситуацией в стране.

Министр труда Максим Топилин заявил, что «в ближайшее время» решение о единовременной выплате материнского капитала Минтруд принимать не будет, передавало агентство «Интерфакс». Он добавил, что ведомство работает над такой возможностью, но в федеральном бюджете и в бюджете Пенсионного фонда таких средств не предусмотрено.

Как отмечал Топилин, «важнее» сохранить данные средства на программы по «ипотечному жилью».

«Надо надеяться, что инфляция будет другой», – сказал он.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: ttelegraf.ru