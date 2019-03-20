Минтруд предложил продлить программу маткапитала до 2024 года

Министерство труда и соцзащиты предложило продлить программу материнского капитала после 2021 года, со ссылкой на источники в ведомстве пишут «Известия». Речь идёт о переносе срока окончания действия программы до 2024 года.

По данным издания, предложения по продлению включены в график стратегического планирования ведомства и будут готовы в III квартале текущего года.

Представители Пенсионного фонда России, который является администратором программы, рассказали, что о продлении говорить преждевременно. Минтруд и Минэкономики отметили, что предложения Минтруда в министерства не поступали.

Ранее президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию предложил расширить меры по поддержке семей с детьми: в частности, увеличение выплат на детей с полутора до двух прожиточных минимумов, снижение налоговой нагрузки на семьи и продление льготной ставки по ипотеке. Семьям, где родился третий и последующий ребёнок, Владимир Путин предложил компенсировать 450 тысяч рублей по ипотеке.