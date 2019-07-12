Минтруд предложил повысить прожиточный минимум на 4%

Минтруд предложил увеличить на 4,1% прожиточный минимум трудоспособного населения по итогам второго квартала 2019 года, пишет «Коммерсантъ». Документ размещён на портале проектов нормативных актов.

«Проектом приказа предусматривается установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 г. на душу населения в размере 11,185 тысячи рублей, для трудоспособного населения — 12,13 тысячи рублей, пенсионеров — 9,236 тысячи рублей, детей — 11,004 тысячи рублей»,— сказано в документе.

Таким образом, для пенсионеров прожиточный минимум предполагается увеличить на 3,8%, а для детей — на 4,1%.