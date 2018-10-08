Минтруд обяжет работодателей вести учёт синяков и ссадин работников

В Минтруде разработали поправки в Трудовой кодекс, в соответствии с которыми работодателей обяжут вести учёт синяков, ссадин и других микротравм сотрудников, пишут «Известия». Там объясняют, что микроповреждения могут стать предвестниками несчастных случаев на производстве.

Согласно тексту законопроекта, «под микроповреждениями (микротравмами) понимаются ссадины, кровоподтёки, ушибы мягких тканей, поверхностные раны и другие повреждения», которые не повлекли «расстройства здоровья» и не привели к уходу на больничный. В пресс-службе Минтруда подтвердили, что законопроект подготовлен.

По статистике министерства, количество несчастных случаев на производстве с тяжёлыми последствиями сократилось за последние 10 лет в 2,3 раза. В 2017 году было зарегистрировано 1595 чрезвычайных происшествий с летальным исходом.