Минтранс запретит водителям с судимостью работать в такси

Министерство транспорта России разрабатывает ряд законопроектов, запрещающих ранее судимым гражданам работать водителями такси, пишет «Российская газета».

По данным издания, соответствующие поправки планируется внести в Трудовой кодекс и ряд других законов в июле этого года. Как пояснили опрошенные изданием эксперты, требования к отсутствию судимости также будут распространяться на водителей, работающих на таксомоторные интернет-агрегаторы. Если соответствующие поправки в Трудовой кодекс примут, то при устройстве на работу компания будет требовать справку об отсутствии судимости.