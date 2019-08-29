Минтранс выделит 5,6 млн рублей на проект по защите аэропортов от птиц

Минтранс выделит 5,6 млн рублей для разработки новой системы защиты аэропортов от птиц, сообщает «Российская газета» со ссылкой на техзадание к тендеру. Подрядчик должен выполнить научно-исследовательскую работу по теме «Разработка научно обоснованных предложений по государственному регулированию обеспечения орнитологической безопасности полетов воздушных судов гражданской авиации в Российской Федерации». Исполнителю предстоит изучить российский и зарубежный опыт государственного регулирования обеспечения орнитологической безопасности полётов воздушных судов. После этого должны быть представлены предложения по стимулированию внедрения новых технологий в этой сфере.

Напомним, 15 августа в Подмосковье Airbus A321 «Уральских авиалиний», выполнявший рейс Жуковский - Симферополь, совершил аварийную посадку в кукурузном поле из-за столкновения со стаей чаек. Это произошло вскоре после вылета из аэропорта. На борту находились 226 пассажиров. Самолет удалось благополучно посадить без шасси и с полными баками.