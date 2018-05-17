Минтранс согласился обнулить НДС для региональных авиарейсов

Минтранс планирует обнулить НДС на региональных авиационных маршрутах, пишет «Коммерсантъ». Ранее с соответствующим предложением выступила попавшая под американские санкции компания «Ренова», принадлежащая Виктору Вексельбергу.

В начале мая «Ренова» направила в правительство план поддержки своих активов, среди которых были льготы для холдинга «Аэропорты регионов». Замминистра транспорта Александр Юрчик заявил 16 мая, что Минтранс поддержит большинство проектов «Реновы», и отметил, что обнуление НДС на полёты вне московского авиаузла поддержит «весь транспортный комплекс страны». Представитель «Аэропортов регионов» Евгений Красиков заявил, что «мера продвигается в интересах не отдельной компании, а всех региональных аэропортов и перевозчиков».

В данный момент около 75% пассажиров внутренних рейсов и 70% клиентов международных рейсов летят через московский узел. В отношении внутренних линий до конца 2020 года действует льготный НДС со ставкой 10%. Нулевая ставка установлена для полётов в Крым.

По подсчётам Института экономики транспорта и транспортной политики, нулевой НДС поможет авиакомпаниям вернуть в год около 33–35 миллиардов рублей. В случае обнуления НДС на региональных маршрутах и десятипроцентной ставке на рейсы через Москву число пассажиров из регионов в 2018 году, как ожидается, вырастет на 18,7%, до 2,3 миллиона человек. По оценкам Минтранса, это поможет отрасли сэкономить 13 миллиардов рублей в год.

Осведомлённый собеседник «Коммерсанта» говорит, что Минтранс пытается «определить алгоритм» решения задачи по развитию региональных перевозок, которую озвучил президент Владимир Путин в мартовском послании. Источник газеты считает, что больше всего от льготы выиграют крупнейшие региональные аэропорты, например «Пулково» в Санкт-Петербурге.