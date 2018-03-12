Минтранс предложил ввести к ЧМ-2018 новый дорожный знак

Министерство транспорта и связи предложило ввести новый дорожный знак, который запрещает движение автобусов, проект постановления ведомства опубликован на федеральном портале нормативно-правовых актов.

Знак представляет собой круг в формате и размерах дорожного знака «Движение грузовых автомобилей запрещено» с изображением автобуса внутри. Он запретит движение автобусов, кроме регулярных перевозок пассажиров, транспортных средств, передающих информацию в транспортную дирекцию ЧМ-2018, и автобусов, которым разрешается движение территориальным органом МВД, говорится в документе.

По замыслу министерства, новый знак поможет усилить меры безопасности в период проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году. Ведомство предлагает запустить его с 1 июня.

Чемпионат мира по футболу начнется 14 июня и продлится до 15 июля 2018 года в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.