Минтранс предложил уравнять тарифы аэропортов для российских и иностранных авиакомпаний

Министерство транспорта планирует уравнять тарифы аэропортов на обслуживание российских и иностранных авиакомпаний, со ссылкой на источники в авиаотрасли и Минтрансе пишет «Интерфакс».

«Согласно действующей нормативной правовой базе, тарифы аэропортов для иностранных авиакомпаний значительно превышают сборы для российских перевозчиков. Минтранс планирует в ближайшее время выпустить акт, который уравняет эти условия», — отметил источник в авиации.

В Минтрансе подтвердили, что соответствующий проект указа уже подготовлен и сейчас проходит процедуру общественного обсуждения. Отмечается, что речь идёт о проекте нового указа, а не об изменениях в действующий приказ № 241 об аэронавигационных и аэропортовых сборах.

«Основная задача разрабатываемых изменений — унифицировать правила формирования и взимания сборов», — указывают в министерстве.

Ранее в аэропорту Домодедово жаловались на то, что российские авиакомпании приносят аэропортам значительно меньше дохода по сравнению с иностранными. Топ-менеджмент московского аэропорта подчёркивал, что это не совсем добросовестная конкуренция.