Минтранс предлагает разрешить контролёрам проверять документы пассажиров

Минтранс предлагает наделить контролёров в общественном транспорте правом требовать у пассажиров удостоверяющие личность документы, со ссылкой на пресс-службу ведомства пишет РБК. Сейчас право проверять документы имеет только полиция.

Расширение полномочий контролёров входит в обнародованный прошлой осенью перечень поручений президента по итогам заседания президиума Госсовета по вопросам комплексного развития пассажирских перевозок.

Ранее, в начале марта, в правительство был внесён другой законопроект — о запрете высаживать безбилетников при экстремально низких температурах, созданный после нескольких случаев отказа в перевозке, получивших широкий общественный резонанс. В частности, в 2016 году контролёр высадил из московского трамвая девочку, страдавшую хроническим заболеванием, у которой не было подтверждающего льготу документа. В Барнауле в 2013 году высаженный из автобуса инвалид детства Виталий Седухинский замёрз на остановке. Обратиться за помощью он не мог, так как не умел говорить.