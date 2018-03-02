В правительство внесли законопроект о запрете высаживать безбилетников на мороз

Законопроект Министерства транспорта, запрещающий перевозчикам высаживать пассажиров при экстремально низких температурах, прошёл межведомственное согласование, со ссылкой на ответ заместителя министра транспорта Николая Асаула на запрос депутата от «Единой России» Антона Горелкина пишет ТАСС.

По словам парламентария, его запрос был вызван вопиющим случаем в городе Новокузнецке Кемеровской области, где кондуктор высадил на 35-градусный мороз 11-летнюю девочку, у которой не было денег на оплату проезда. Депутат также отметил, что проблема приобрела федеральный характер.

«Положениями проекта федерального закона предусмотрено, что за отказ безбилетного лица от уплаты штрафа или административного штрафа и оплаты стоимости проезда безбилетное лицо удаляется из транспортного средства лицом, уполномоченным на осуществление контроля, за исключением случаев, если удаление поставит безбилетное лицо в опасное для жизни или здоровья состояние», — говорится в ответном письме Николая Асаула.

Согласно ему, инициатива «прошла межведомственное согласование, поддержана Институтом законодательства и сравнительного правоведения при правительстве и Советом при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства».