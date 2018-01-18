Минсвязь запустила «единое окно» для общения людей с государством

Минкомсвязь запустила промостраницу нового портала gov.ru, который в перспективе должен стать основным государственным порталом и заменить непопулярные сайты министерств, пишет РБК.

Накануне, 17 января, в тестовом режиме заработал портал, который в перспективе может объединить все государственные сайты. Новый ресурс сейчас находится по адресу gov.gosuslugi.ru, но должен стать заменой основного сайта — gov.ru. Как сообщил изданию замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Козырев, прототип портала будет опубликован на постоянном адресе в феврале. Сейчас домен www.gov.ru зарегистрирован на Федеральную службу охраны России (ФСО), ранее Козырев рассказывал, что Минкомсвязи ведёт переговоры о его делегировании, однако пока этого не произошло, поскольку ещё не утверждена концепция, уточнил замминистра связи. По его словам, концепция будет рассмотрена на заседании подкомиссии по цифровой экономике в конце января.

«Мы хотим, чтобы взаимодействие с государством было ориентировано на решение задач человека и заботу о нём, занимало минимум времени, не требовало специальных знаний и долгих поисков», — указано среди целей проекта.

С помощью gov.ru можно будет вызвать участкового, записаться на приём к врачу, заплатить налоги, сообщить о коррупции, застраховать дом или получить выписку из Пенсионного фонда. На промостранице указано, что пользователям не придётся «долго гуглить и проверять достоверность источников». Предполагается, что портал будет также сообщать о штрафах, напоминать о голосовании, предупреждать об изменениях в погоде, через него также можно будет проводить опросы. Для чиновников указана возможность прямой связи с гражданами.

Предполагается, что пользователи смогут искать информацию на портале, сделав голосовой запрос, введя текст в поисковой строке или выбрав интересующий их пункт в каталоге.

На момент запуска промостраницы каталог gov.ru содержал данные 21 министерства, 62 ведомств и 11 сайтов.

Обновлённую версию сайта разрабатывает «Ростелеком» как оператор другого государственного портала gosuslugi.ru. Среди партнёров проекта на промостранице gov.gosuslugi.ru также указаны «Лаборатория Артёма Геллера», AIC и «дочка» «Ростелекома» «РТ Лабс». Ранее Козырев оценивал, что gov.ru потребует около 200 млн рублей инвестиций в год. Он рассказывал, что бета-версию нового портала планируется запустить в феврале 2018 года.