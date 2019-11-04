Минстрой РФ признал Нижний Тагил неблагоприятным для жизни городом

Минстрой РФ представил индекс качества городской среды, оценив все 1114 городов России. Среди крупных городов с населением от 250 тысяч до 1 млн человек Нижний Тагил оказался в числе аутсайдеров.

Как пишут «Ведомости», при оценке учитывались 36 индикаторов, которые характеризуют жильё, улично-дорожную сеть, озеленение, общественно-деловую и социально-досуговую инфраструктуру, а также общегородское пространство. Также оценивались доля населения, живущего в аварийном жилье, количество погибших в ДТП, загруженность дорог, состояние зелёных насаждений, концентрация объектов культурного наследия, доступность спортивных объектов, доля детей среди населения.

В своём исследовании Минстрой использовал собственные данные, информацию Росстата, Роспотребнадзора, МВД, картографических, географических систем, а также данные социальных сетей.

«Каждый город мог получить от 0 до 360 баллов. При этом населённые пункты с оценкой до 180 баллов считаются, согласно методологии индекса, городами с неблагоприятной городской средой, выше 180 — с благоприятной», — сообщают «Ведомости».

В итоге Нижний Тагил набрал всего 167 баллов. При этом соседний Екатеринбург вошёл в тройку лидеров среди городов-миллионников, набрав 191 балл.

По данным издания, результаты проведённого исследования будут влиять на размер субсидий регионам и оценку эффективности работы губернаторов.