Минстрой разрешил жить в ветхих домах, если они «ограниченно годные» 

Минстрой ввёл новую категорию пригодного к проживанию ветхого жилья — дома, которые находятся «в ограниченно работоспособном техническом состоянии», приказ вступил в силу с 12 октября 2021 года, пишет РБК.

Согласно документу, жилые здания, где есть крен, дефекты или повреждения, свидетельствующие о снижении несущей способности, могут относиться к категории «в ограниченно работоспособном техническом состоянии». Это означает, что в них можно жить, но только при условии постоянного мониторинга технического состояния, а при необходимости — усилении или восстановлении конструкций, поясняется в приказе.

Здание может получить статус «в ограниченно работоспособном техническом состоянии», если региональная межведомственная комиссия зафиксирует отсутствие рисков внезапного обрушения, опрокидывания или потери устойчивости. Инициировать проверку могут сами собственники и наниматели квартир в этих домах, региональные и муниципальные власти.

Жильцы смогут подать заявление на проверку на портале госуслуг. Решение о признании многоквартирных домов ограниченно годными принимается регионом в течение 30 дней с момента получения заключения комиссии по итогам проверки.

В 2016 году одна из секций многоэтажного дома в Тюмени дала крен, после чего на стенах появились трещины. Эксперт решил, что жить в доме безопасно, жильцов не расселили.

Похожая история случилась в мае 2021 года в Уфе. Суд принял решение о расселении жильцов из дома, в котором появились трещины по всему фасаду и крен до 20°.