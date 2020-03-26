Минстрой раскрыл порядок перерасчёта платежей ЖКХ из-за тёплой зимы

В большинстве жилых домов в России установлены общедомовые приборы учёта тепла, поэтому перерасчёт тарифов из-за тёплой зимы не потребуется, сообщил «Интерфаксу» замглавы Минстроя Максим Егоров.

О перерасчёте ранее сообщили «Известия» — по сведениям издания, тарифы могут снизить в регионах, где платежи начисляются по нормативам, а не по счётчикам.

«Действующая система оплаты услуг за теплоснабжение предусматривает, что граждане оплачивают только реально потреблённое тепло, если в их доме установлен общедомовой прибор учёта. Поэтому никакой перерасчёт в данном случае не требуется. По приборам учёта за тепло сегодня рассчитываются 60% домохозяйств», — сказал Егоров.

В случае, если в доме не установлен прибор учёта тепла, плата рассчитывается по нормативу.

«Однако в большинстве регионов нормативы потребления тепла занижены, поэтому у граждан не возникает оснований для перерасчёта в связи с тёплой погодой зимой, поскольку фактическое потребление тепла в любом случае ниже норматива», — подчеркнул чиновник.

При этом он допустил, что у поставщиков тепла могут возникнуть проблемы, поскольку «фактические объёмы потребления оказались ниже заложенных при расчёте тарифов». Сейчас в Минстрое решают, как компенсировать компаниям такие выпадающие доходы.