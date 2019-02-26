Минстрой подготовил законопроект «О похоронном деле»

Минстрой к апрелю внесёт в правительство проект нового закона «О похоронном деле», который должен устранить криминальные и недобросовестные схемы с рынка ритуальных услуг, пишет «Российская газета».

Законопроект вводит единые принципы и правила оказания ритуальных услуг, а также систему контроля за специализированными службами, сообщили в ведомстве.

По информации издания, в Кодексе РФ об административных правонарушениях появится новая «похоронная» статья: наказание предусмотрено за нарушение порядка предоставления земельного участка для захоронения, осуществление деятельности по оказанию услуги по организации похорон лицами, с которыми не заключено соответствующее соглашение. Также наказуемой станет передача сведений о факте смерти человека и контактных данных его родственников третьим лицам.

«Информацию о смерти человека ритуальным агентам продают врачи, которые первыми приезжают на вызов, и полицейские, которые приходят в дом, чтобы зафиксировать факт смерти», — рассказал вице-президент Союза похоронных организаций и крематориев Владимир Родькин.

Он отметил, что продавцы такой информации давно научились скрываться от правосудия, они не звонят агентам напрямую, а используют сеть подставных лиц.

Родькин сообщил, что законопроект о похоронном деле «тяжёлый», ведомство работает над ним уже несколько лет. Срок предоставления документа в Госдуму назначен на сентябрь, до этого он должен пройти межведомственное согласование.

Напомним, 21 февраля жительница Самарской области выставила открытый гроб с телом бывшего мужа перед зданием областного правительства в Самаре из-за того, что ей не дали похоронить покойного на городском кладбище «Рубежное». Женщина заявила, что ритуальная фирма, в которую она обратилась, потребовала 50 тысяч рублей. Анна договорилась с индивидуальным предпринимателем Алексеем Воробьёвым, который запросил за работу восемь тысяч рублей. В день похорон землекопам сначала долго не показывали место захоронения, а позже на кладбище приехали около 30 человек «бандитской наружности», которые не давали землекопам работать.