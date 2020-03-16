Минсельхоз поручил регионам создать запас продовольствия на два месяца

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев 16 марта обязал регионы обеспечить продовольственный запас как минимум на два месяца. Помимо этого, было дано поручение проработать возможность существенно увеличить объёмы сельхозпроизводства.

В ходе оперативного совещания, прошедшего в связи с ухудшением обстановки на мировых финансовых рынках, Патрушев оценил ситуацию в российском секторе АПК как стабильную. При этом, как пишет Znak.com, в ближайшие два дня в регионах должны появиться оперативные штабы, которые будут следить за ситуацией.